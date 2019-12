Mostre a Torino: cosa fare nel weekend del 21-22 dicembre

Visitabile a Palazzo Madama la mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno”, dedicata a uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Sono esposte fino al 4 maggio 2020 più di 130 opere grazie a prestiti internazionali dalle più grandi collezioni del mondo, tra le quali il Victoria and Albert Museum e la National Gallery di Londra, il Louvre e il Metropolitan Museum.

Mostre ed eventi che inaugurano questa settimana

“Cavalli, costumi e dimore. La riscoperta della Fiera di Saluzzo" alla Gam

È esposto alla Gam di Torino il maestoso quadro Fiera di Saluzzo, presentato da Carlo Pittara nel 1880 alla IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino. Il quadro, che rievoca una fiera seicentesca con animali, ambientata poco fuori le mura di Saluzzo, ha dimensioni monumentali: 4,08 metri di altezza per 8,11 metri di larghezza. L'opera era stata esposta per l'ultima volta nell'estate del 1981 a Palazzo Madama, nell'ambito della mostra “Alfredo d'Andrade. Tutela e restauro”. La tela è stata poi avvolta su rullo e riposta nei depositi del Museo dove è stata conservata fino a oggi.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

“La storia dello sci a Pragelato e nelle Valli”

Negli spazi dell'Ufficio del Turismo, Pragelato ospita dal 26 dicembre al 21 gennaio, per iniziativa del Comune e della Fondazione Giuseppe Guiot Bourg, la mostra “La storia dello sci a Pragelato e nelle Valli”, curata dal Musep - il Museo Civico Etnografico del Pinerolese - e dal Centro Arti e Tradizioni Popolari. Patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, documenta il vissuto degli sciatori, pionieri e contemporanei, agonisti e turisti, ma anche l'evoluzione tecnica della disciplina, la passione che ha animato e anima atleti e "sciatori della domenica".

Orari: Da lunedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Mostre ed eventi in corso a Torino a dicembre 2019

Andrea Mantegna a Palazzo Madama

Visitabile a Palazzo Madama la mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno”, dedicata a uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Sono esposte fino al 4 maggio 2020 più di 130 opere, grazie a prestiti internazionali dalle più grandi collezioni del mondo tra le quali il Victoria and Albert Museum e la National Gallery di Londra, il Louvre e il Metropolitan Museum. I testi e le audioguide, incluse nel biglietto, sono disponibili in italiano, inglese e francese. La mostra, con orario prolungato il giovedì, il sabato e durante le feste di Natale, è organizzata da Fondazione Torino Musei, Intesa Sanpaolo e Civita Mostre e Musei.

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 10 alle 18, giovedì e sabato dalle 10 alle 21. Martedì chiuso.

"Il tempo di Leonardo. 1452 - 1519" alla Biblioteca Reale

L'Autoritratto di Leonardo da Vinci sarà esposto fino all'8 marzo 2020 alla Biblioteca Reale nella mostra "Il tempo di Leonardo. 1452 - 1519", organizzata dai Musei Reali. Presente fino all'estate alla Galleria Sabauda nella rassegna "Leonardo. Disegnare il futuro", il ritratto è dovuto rimanere per un po' di tempo lontano dalla luce: il supporto cartaceo su cui è impresso, infatti, è delicato e ha bisogno di periodi al buio. La nuova mostra ripercorre oltre sessant'anni di storia italiana ed europea. Il primo caveau, la Sala Leonardo, accoglie una selezione di opere di artisti italiani contemporanei a Leonardo, accanto al Codice sul volo degli uccelli. Nove disegni autografi del maestro vinciano accompagnano il celebre Autoritratto. La seconda sala presenta manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, preziose carte geografiche antiche, disegni e incisioni, affiancati da un ricco corredo didascalico, per illustrare i personaggi e i principali eventi storici della vita di Leonardo.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.

“Konrad Mägi. La luce del Nord” a Palazzo Chiablese

Arriva ai Musei Reali di Torino, nelle sale di Palazzo Chiablese, la mostra 'Konrad Mägi. La luce del Nord', dedicata all'artista considerato capostipite della pittura estone moderna. La rassegna, curata dallo storico dell'arte Eero Epner in collaborazione con la direzione dei Musei Reali, cade in prossimità dei 100 anni dalla visita di Konrad Mägi in Italia e, con oltre cinquanta opere, è una delle personali più grandi mai realizzate in Europa. I dipinti arrivano dal Museo Nazionale d'Arte dell'Estonia e dal Museo d'Arte di Tartu, oltre che da alcune collezioni private. Dopo Torino, dove sarà visitabile fino all'8 marzo prossimo, la rassegna farà tappa in Finlandia.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

“Un fumetto ad arte” a Palazzo Saluzzo Paesana

Minnie, Topolino, Paperino, Paperone: i protagonisti dei fumetti disneyani diventano opere d'arte. Si chiama 'Un fumetto ad arte' la personale di Edward Spitz, a Palazzo Saluzzo Paesana fino al 21 dicembre. Si tratta di tele di forma quadrata di dimensioni diverse: alla base ci sono fumetti storici su cui l'artista disegna in acrilico, in modo ironico e a volte dissacrante, un personaggio legandolo a temi attuali. Passa poi una mano di resina che dà un effetto lucidissimo alla superficie.

Orari: dal martedì al sabato dalle 11 alle 19.30.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

“Limone loves Andy Warhol” a Limone Piemonte

Sono oltre 80 le opere di Andy Warhol che limonesi e turisti possono ammirare dal 7 dicembre al 15 marzo 2020 a Limone Piemonte. Il Grand Palais Excelsior ospiterà per tre mesi la mostra 'Limone loves Andy Warhol', una rassegna dei più celebri lavori dell'artista americano risalenti agli anni '60, '70 e '80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. Una vera e propria immersione nella Pop Art. La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte, è curata dalle Associazioni culturali 'Ego Bianchi' di Cuneo e 'L'Onda' di Savigliano, in collaborazione con una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento.

Orari: il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Aperta tutti i giorni durante le festività natalizie con orario 10-13 e 15-19.

L’arazzo “Madonna del Divino Amore” al Museo della Ceramica di Mondovì

L'arazzo “Madonna del Divino Amore”, realizzato a inizio Cinquecento dalla raffinata manifattura di Bruxelles su cartone derivante da un'opera di Raffaello Sanzio, è in mostra al Museo della Ceramica di Mondovì. L'opera arriva da un accurato restauro condotto dal Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'. Nell'arazzo sono raffigurati la Madonna con il Bambino, Sant'Anna e San Giovannino. L'opera era parte di una serie tessuta su modello raffaellesco raffigurante episodi della vita della Vergine, commissionata dal potente vescovo di Liegi Érard de la Marck. L'esposizione, che anticipa le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello, propone un percorso affascinante dentro la tecnica dell'arazzo antico, portata in evidenza dal restauro. La mostra sarà visitabile fino al 15 marzo.

Orari: venerdì e sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 18.

Eventi per bambini

“Archeologia Invisibile” al Museo Egizio

Prorogata fino a giugno Archeologia Invisibile, la mostra con cui il Museo Egizio svela al pubblico, soprattutto ai più giovani, le tecniche dello studio degli oggetti giunti a noi dal passato. La proroga per l'intero anno scolastico non è l'unica novità: con il nuovo virtual tour in 3D, l'esposizione diventa fruibile anche in remoto.

Orari: lunedì dalle 9 alle 14, da martedì a domenica dalle 9 alle 18.30.

"Tante teste, tanti cervelli” a Palazzo Barolo

Settanta libri animati, illustrati, abbecedari e giochi in prevalenza ottocenteschi e del primo Novecento costituiscono l'affascinante percorso della mostra: "Tante teste tanti cervelli. Lanterna magica delle facce umane", inaugurata il 3 dicembre al Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, a Palazzo Barolo. L'esposizione è curata da Pompeo Vagliani. Il materiale esposto proviene dall'archivio e dalla biblioteca della Fondazione Tancredi di Barolo. Il focus specifico riguarda il tema delle metamorfosi del volto e si collega alla mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji, in corso al Museo Nazionale del Cinema. La mostra rimarrà aperta fino all'estate del 2020 per poi confluire nel percorso stabile del Museo dedicato ai libri animati. Il Convegno Internazionale sul libro animato previsto a Palazzo Barolo nel febbraio 2020 darà l'avvio al Centro Studi Pop-App sul libro animato, promosso dalla Fondazione Tancredi di Barolo e dall'Università La Sapienza di Roma.

Orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.