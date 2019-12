Vercelli, si finge incinta ed estorce 50mila euro ad amante: arrestata

Una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia di Vercelli per estorsione. Secondo le accuse, ha fatto finta di essere incinta per minacciare il presunto padre di rivelare alla moglie la loro relazione extraconiugale. La 45enne, una prostituta, è arrivata a farsi consegnare 50 mila euro per non rivelare alla moglie il suo finto stato interessante. A quanto si apprende, per soddisfare le richieste di denaro della donna, l'uomo ha acceso due finanziamenti. Quando non ce l'ha più fatta a pagare ha raccontato tutto alla polizia ed è scattato l'arresto. Per simulare la gravidanza, la donna indossava dei cuscini sotto gli abiti.