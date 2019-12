Crolla casa abbandonata, evacuata una famiglia nel Torinese

Una casa abbandonata è crollata in pieno centro a Castellamonte, in provincia di Torino. E’ successo la scorsa notte in vicolo Faustino Nigra. Fortunatamente non si registrano feriti, ma una famiglia di quattro persone, che abita nella palazzina di fronte, è stata evacuata per precauzione. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno chiuso con transenne l’area attorno ai ruderi della casa abbandonata in attesa che venga messa in sicurezza. Solo successivamente la famiglia evacuata potrà rientrare in casa.