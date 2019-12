Meteo a Torino: le previsioni del 17 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nuova giornata di maltempo su gran parte del Nordovest, coinvolto da un continuo flusso instabile. Piogge diffuse, anche intense tra Liguria centrale e alto Piemonte. Neve sulle Alpi, generalmente dai 1600-1800 m, localmente più in basso solamente in VCO. Clima mite per il periodo, a tutte le quote. Ventilazione debole in Valpadana, presenza di Scirocco e Tramontana sul Golfo ligure; mare mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5 µg/m³.