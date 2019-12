Torino, si barrica in casa con ostaggio durante lo sfratto: arrestato

Un uomo si è barricato in casa a Torino, in via Sclopis, durante uno sfratto eseguito nei suoi confronti. Dopo aver firmato l'atto per morosità, il 58enne ha lasciato uscire dall’appartamento l'ufficiale giudiziario e l'amministratore di condominio, ma ha trattenuto una terza persona, incaricata dai proprietari dell'immobile di supervisionare l'operazione. L’uomo ha detto al suo ostaggio che si sarebbe tolto la vita e ha anche mandato alcuni messaggi all'ex moglie, annunciando di volersi ammazzare. Il 58enne era armato: aveva nel giubbotto aveva una pistola e 26 cartucce.

L'intervento delle forze dell'ordine

E’ stato bloccato dagli agenti di polizia che, intervenuti sul posto, hanno sfondato la porta dell’alloggio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per sequestro di persona a scopo di estorsione e denunciato in stato di libertà per minacce aggravate.