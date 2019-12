Ubriaco alla guida provoca due incidenti a Bra, inseguito e fermato

A Bra, in provincia di Cuneo, un uomo - trovato in stato di ebbrezza - a bordo della sua Renault ha dapprima urtato una Lancia in via Don Orione e, dandosi alla fuga, ha tamponato una Dacia in viale Madonna dei Fiori, per poi cercare di dileguarsi.

Il fermo

Braccato, l'uomo è stato poi fermato nella zona della chiesa della Croce dagli agenti della polizia municipale. Si tratta di un pregiudicato di 50 anni: sottoposto agli accertamenti con etilometro, aveva un tasso superiore di oltre cinque volte quello di 0.50 grammi al litro consentito. All'uomo è stata ritirata la patente e la auto è stata posta sotto sequestro. Inoltre, è scattato l'immediato deferimento alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di omissione di soccorso, fuga in caso di incidente, guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1.50 grammi al litro e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.