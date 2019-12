Il corpo di un uomo di 46 anni è stato trovato in un fossato sulla strada provinciale 143 all'altezza del comune di Nichelino, lungo la direttrice che da Orbassano porta a Stupinigi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo abitava a Grugliasco e mancava da casa da ieri. A scoprire il cadavere, intorno alle 13, sono stati gli stessi militari dell'Arma. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno che l'uomo sia stato investito da un pirata della strada, ma sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte.