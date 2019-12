Sardine a Ivrea, centinaia di persone in piazza davanti al municipio

Nel giorno della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, centinaia di persone questa sera hanno risposto all'appello delle Sardine (CHI SONO GLI IDEATORI) anche a Ivrea. La protesta si è svolta sotto il municipio, in piazza di Città. Il flash mob ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da tutto il Canavese e anche dalla vicina Aosta. In modo simile a quanto accaduto in altre occasioni, la manifestazione si è conclusa con l'inno di Mameli e Bella Ciao cantati dalla piazza.

Presidio degli operai della Mgc sotto Palazzo civico

Sempre a Ivrea, nel pomeriggio sono scesi in piazza anche gli Operai della Mgc, gruppo Manital, in presidio oggi pomeriggio sotto Palazzo civico. I lavoratori da diverse settimane manifestano giorno e notte davanti al castello di Parella per il mancato versamento dello stipendio. Gli operai hanno consegnato volantini ai passanti e hanno affisso due striscioni ai piedi del Municipio. La nuova proprietà di Manital, la Igi Investimenti, ha garantito che entro il 20 dicembre verrà effettuato il pagamento degli stipendi arretrati, ma il clima rimane teso.