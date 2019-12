Le previsioni meteo del weekend a Torino del 14 e 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino sabato bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Subentrano correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali che favoriscono diffusi rasserenamenti su tutte le pianure. Insistono nubi sui settori alpini confinali con qualche precipitazione residua nella prima parte del giorno. Temperature in rialzo, specie nel pomeriggio-sera e sui settori montuosi. Domenica un campo di alta pressione mantiene condizioni di stabilità ma le correnti tendono a predisporsi favorendo l'afflusso di aria più umida nei bassi strati. Tempo in prevalenza soleggiato

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,6 µg/m³.