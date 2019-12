Sciopero dei mezzi Gtt a Torino: adesione fino al 53 percento

È del 40% per il servizio urbano e del 53% per quello extraurbano la percentuale di adesione allo sciopero dei mezzi pubblici Gtt nella mattinata. Durante la mattina la metropolitana è rimasta aperta in maniera regolare, si attende il cambio turno delle ore 15 per sapere se il servizio proseguirà senza interruzioni anche per il resto della giornata.

Lo sciopero a Torino

Sono diverse le mobilitazioni che riguardano il settore del trasporto pubblico locale legate al Piano Industriale e ad altre tematiche aziendali di Gtt: una, della durata di 4 ore, è stata indetta da Usb - Lavoro Privato e due, della durata di 24 ore, sono state indette dalla Rsu dei settori Tpl urbano e extraurbano e da Ugl Autoferrotranvieri.