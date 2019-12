Meteo a Torino: le previsioni di oggi 12 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata soleggiata sul Nordovest, con cieli limpidi al seguito della debole perturbazione. Gelate mattutine in pianura piemontese, poi nel pomeriggio valori intorno a 7-8°C. Non escluso l'arrivo di una nuova perturbazione a fine giornata con precipitazioni nevose fino a quote basse sulle zone alpine di confine. Venti occidentali, deboli.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: neve.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 39,7 µg/m³.