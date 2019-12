Fridays For Future, Greta Thunberg sarà a Torino venerdì 13 dicembre

Greta Thunberg sarà a Torino questo venerdì, 13 dicembre, per partecipare alla manifestazione del movimento Fridays For Future, di cui è stata la promotrice (LA STORIA DI GRETA THUNBERG- FOTOGALLERY). "Ci vediamo alle 15 in piazza Castello - scrive l'attivista svedese sui social - Non vedo l'ora di unirmi allo sciopero per il clima a Torino, in Italia, sulla via del ritorno a casa". La sedicenne si trova infatti a Madrid per la Conferenza dell'Onu, Cop25, sui cambiamenti climatici. Oggi Thunberg ha conquistato la copertina di Time, che l'ha eletta "Persona dell'Anno". Greta Thunberg è la Persona dell'Anno di Time per il 2019