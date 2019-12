Meteo a Torino: le previsioni del 9 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Avvio di giornata con ancora nubi irregolari su Liguria centro-Est, con cieli molto nuvolosi. Ampi spazi soleggiati altrove salvo addensamenti che resisteranno sulle zone alpine di confine: quì è atteso anche del debole nevischio o neve dal pomeriggio-sera, in genere dai 1600-1700m di quota. Clima non freddo, al più locali gelate mattutine in Piemonte, ma valori diurni superiori ai 10°C, intorno a 15-16°C in Liguria. Mar ligure mosso a Levante.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,9 µg/m³.