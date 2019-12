Tutti i 19 imputati finiti a processo per i presunti casi di doping al Palio di Asti del 2014 sono stati assolti. Lo ha stabilito Elisabetta Chinaglia, giudice del tribunale cittadino. Il pm Laura Deodato aveva chiesto per loro condanne fino a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per maltrattamento di animali: secondo l’accusa, i soggetti avevano somministrato ai cavalli farmaci dopanti vietati e dannosi, come antinfiammatori e cortisonici.

Il sindaco: "Assoluzione è un bel regale di Natale"

"Il reato di maltrattamento degli animali non è mai stato provato come non è stato provato che sia stato fatto del male ai cavalli. Quei medicinali erano semplici cure per patologie veterinarie", ha spiegato Alberto Avidano, avvocato della difesa. "I palii - ha ricordato in riferimento all'utilizzo di medicinali vietati negli ippodromi ma non nelle corse di carattere storico - non sono gare ufficiali della Federazione e quindi non valgono le norme della Federazione. Perché ci sia maltrattamento deve esserci danno agli animali, ma non è mai stato dimostrato".

"Una bella notizia per il Palio - ha affermato il collega Alberto Pasta - perché si trattava di ipotesi gravi che macchiavano la nostra festa. Finalmente la sentenza ha fatto chiarezza”.

"Un bellissimo regalo di Natale per il Palio di Asti, che darà a tutto l'ambiente più serenità e tranquillità", è il commento del sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

La vicenda

La vicenda era iniziata subito dopo il Palio del 2014, in seguito a controlli antidoping effettuati sugli equini. Il processo vide come imputati fantini, proprietari di cavalli e stallieri. In un’udienza, inoltre, un testimone aveva raccontato che due animali dopati avrebbero corso durante l’edizione svoltasi nel settembre del 2018.

Data ultima modifica 09 dicembre 2019 ore 17:19