Meteo a Torino: le previsioni di oggi 8 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Condizioni di tempo stabile al Nordovest, seppur con il transito abbastanza diffuso di nuvolosità sul Piemonte. Non mancherà qualche occhiata di Sole, clima non freddo, con gelate quasi assenti in Valpadana. Valori diurni stabili intorno a 10°C in Valpadana, 13-15°C in Liguria.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 28,9 µg/m³.