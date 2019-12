Torino, incidente tra bus e monopattino: migliora il 25enne ferito

Migliorano le condizioni del 25enne rimasto ferito dopo aver urtato il portellone di un pullman di un'agenzia di viaggi in sosta a Torino. Il giovane è sveglio e cosciente ed è stato trasferito dal Cto, dove era stato ricoverato venerdì sera, alle Molinette nel reparto di Chirurgia maxillo facciale, dove sarà operato per il trauma riportato al volto.

Continuano le indagini

Intanto, proseguono le indagini della polizia municipale per accertare le responsabilità dell’incidente avvenuto venerdì in via Borselllino, all'angolo con via Nino Bixio. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti, la possibilità che sia stato un ladro, scappato subito dopo l’accaduto, ad aprire il portellone contro cui si è schiantato il giovane, che viaggiava in una zona non consentita ai monopattini.

A bordo del mezzo, senza passeggeri, c'era l'autista, che stava riposando, e all'esterno l'altro conducente, impegnato nella pulizia del veicolo.