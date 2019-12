Cesana Torinese, picchiava la madre di 85 anni: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Cesana Torinese, in provincia di Torino, con l'accusa di aver maltrattato la madre di 85 anni. In passato la donna era stata notata dai carabinieri al mercato del paese con il volto cosparso da lividi, ma alla richiesta di chiarimenti aveva risposto di essere caduta in bagno. In seguito all'episodio i militari hanno deciso di svolgere degli accertamenti e hanno scoperto che l'uomo era già stato arrestato nel 2013 per maltrattamenti.

I maltrattamenti

I carabinieri hanno chiesto ai vicini di casa di segnalare qualsiasi circostanza sospetta e ieri al 112 è arrivata una chiamata in cui si parlava di "grida di aiuto" provenienti dalla casa della donna. L'uomo, ubriaco, aveva schiaffeggiato la madre e le aveva sputato sul volto. "Questa situazione - ha spiegato l'anziana - va avanti da parecchi anni. Vi ho raccontato che ero caduta in bagno perché mio figlio senza di me non avrebbe avuto nessun sostentamento. Adesso preferisco dire la verità: temo per la mia incolumità e spero che mio figlio possa ricevere le cure necessarie per guarire dall'alcolismo".