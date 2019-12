Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 7 all’8 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti stabili nord-occidentali favoriscono una giornata con Sole prevalente al Nordovest, seppur con il transito di qualche banco nuvoloso stratiforme su Piemonte e Valle d'Aosta e nubi medio-basse in addossamento sul Levante ligure, ma senza fenomeni. Clima freddo all'alba in Valpadana e sulle Alpi, temperature in rialzo invece sulla Liguria complice la ventilazione sud-occidentale. Mare poco mosso o mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica tempo nebbioso per gran parte giornata.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,2 µg/m³.