Torino, incidente tra monopattino e bus: scontro causato da un ladro

Sarebbe stato un ladro ad aprire il portellone del bus, della società di viaggi Hermes Line in sosta in via Borsellino all'angolo con via Nino Bixio a Torino, contro il quale si è schiantato il 25enne che viaggiava sul suo monopattino. Questa la prima ricostruzione fatta dagli agenti di polizia municipale dell'incidente, avvenuto ieri sera, nel quale è rimasto ferito il giovane, ricoverato all'ospedale Cto con un grave trauma cranico. Il ladro sarebbe fuggito subito dopo, gli inquirenti stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A bordo del mezzo, senza passeggeri, c'era l'autista, che stava riposando, e all'esterno l'altro conducente, impegnato nella pulizia del veicolo. In quella zona non è consentita la guida di monopattini. Incidente su monopattino a Torino: giovane grave in ospedale