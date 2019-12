Meteo a Torino: le previsioni del 6 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata in prevalenza soleggiata su Valle d'Aosta e medio-alto Piemonte, invece transiterà qualche annuvolamento irregolare sulla Liguria specie di Levante, ma senza precipitazioni associate. Gelate mattutine in Valpadana, poi di giorno valori massimi intorno ai 10°C, qualcosa in più sulla Liguria. Ventilazione debole in Valpadana, tramontana ormai debole sulla Liguria centrale. Mare comunque poco mosso sottocosta.

La situazione meteo a Novara

A Novara tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 28,1 µg/m³.