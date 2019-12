Un italiano 67enne, spacciandosi per un altro soggetto e utilizzando una falsa carta d’identità, era riuscito a farsi consegnare da una banca di Torino, nel quartiere Crocetta, 500 euro in contanti. La truffa dell’uomo è però stata scoperta, e quando il malvivente si è presentato nella stessa filiale, per effettuare un altro prelievo, è stato intercettato dalla polizia. Il soggetto è stato così denunciato per sostituzione di persona e truffa.

Le indagini

Dagli accertamenti del commissariato San Secondo è emerso che il 67enne era un volto già noto alle forze dell'ordine per raggiri simili. A dare il via alle indagini, in questo caso, è stata la vittima della truffa che, allarmata dall'ammanco ingiustificato di denaro, si è rivolta alla polizia. Gli agenti, in collaborazione con la banca, hanno così identificato l’uomo.