Metro Torino, al via i lavori della stazione di Collegno

Una picconata simbolica dei sindaci per dare il via questa mattina ai lavori della stazione metro Collegno Centro. Si tratta del prolungamento ovest della metropolitana, lungo 1.750 metri, che comprende anche la stazione Certosa. Infra.To, la società che gestisce i lavori, sta ultimando la procedura di affidamento dei lavori del secondo lotto, 1.650 metri di galleria con due stazioni, Leumann e Cascine Vica, in corrispondenza della tangenziale, e un parcheggio di interscambio interrato da 350 posti. I lavori dei due lotti, in questo modo, potranno essere eseguiti in contemporanea per permettere l'ultimazione delle attività per la fine del 2023 e la messa in esercizio di tutta la linea da Fermi a Cascine Vica nella primavera del 2024. La stazione Collegno Centro sarà realizzata su corso Francia, all'altezza del mercato, su due livelli.

Al via i lavori della stazione di Collegno (ANSA)

Le dichiarazioni di Chiara Appendino

Così Chiara Appendino, sindaco di Torino: "Questo investimento cambierà il volto del nostro territorio metropolitano rendendo molto più uniti i due territori. Le sfide si vincono se le comunità sono unite e oggi facciamo un passo importante per costruire insieme il percorso di crescita di questi territori che fra quattro anni saranno molto più uniti". Poi: "Questa è un'opera che cambierà il volto dell'intera zona Ovest e le abitudini della popolazione, una data che ci parla in modo concreto di prospettive di sviluppo e mobilità sostenibile".

Il sindaco di Collegno

Anche per il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, "è una giornata storica per tutta la 'città dell'ovest', fatta di 11 comuni. Questa infrastruttura è un bene comune che farà viaggiare le persone in modo sostenibile, ma sarà anche un grande traino di sviluppo per tutta la Città metropolitana. Un grande motore di crescita sociale, sviluppo economico e rigenerazione urbana". A sottolineare l'importanza dell'opera anche i sindaci di Rivoli, Andrea Tragaioli, e Grugliasco, Roberto Montà, e l'amministratore unico di Infra.To, Massimiliano Cudia.