Due persone intossicate dal monossido a Villadossola

Un uomo e una donna di 74 e 56 anni, madre e figlio, sono stati soccorsi dal 118 nella loro abitazione di Villadossola per una intossicazione da monossido di carbonio. Trovati privi di sensi nell'alloggio che si affaccia su piazza Motta, sono stati trasferiti alla casa di cura "I Cedri" di Fara Novarese (Novara) per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Le loro condizioni sono ritenute gravi. I soccorritori hanno trovato in casa morti due gatti, gli animali domestici dei due.

Sulle cause dell'intossicazione indagano i carabinieri, intervenuti sul posto.