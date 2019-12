Torino, rubava nelle auto dei turisti in sosta: denunciato

A Torino un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia e denunciato per ricettazione e resistenza, nonché per detenzione abusiva di armi. In casa nascondeva anche una cartuccia calibro 12 per fucili. Con la scusa di portare in giro il cane, l'uomo di 46 anni adocchiava le auto dei turisti in visita al Museo dell'Auto, che ripuliva una volta lasciato a casa l'animale.

L'arrivo della polizia

L'uomo è stato sorpreso subito dopo avere infranto il deflettore di un veicolo in sosta dal quale aveva prelevato due zaini. A casa del 46enne gli agenti hanno trovato navigatori, cartine stradali, chiavette usb, caricatori per computer e cellulari, ombrelli, coltellini e un telecomando "jammer", disturbatore di frequenze utilizzato per impedire la chiusura centralizzata dei veicoli. Da quanto appreso, forse l'uomo si è reso responsabile anche di altri furti nella zona.