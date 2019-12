Rapina farmacia a Venaria Reale, arrestato dai carabinieri

F1, ad Abu Dhabi l'ultimo Gp della stagione: DIRETTA

Si chiude negli Emirati Arabi il Mondiale di Formula 1. Passerella per Hamilton, già campione, che parte in pole. Ferrari in cerca di riscatto dopo il disastro in Brasile. Leclerc vuole il terzo posto in campionato. Gara dalle 14.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. FOTO