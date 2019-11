Domenica 1 dicembre 2019 torna anche a Torino l’iniziativa delle domeniche gratuite nei musei, nelle gallerie d’arte e nei parchi archeologici, che resteranno aperti gratuitamente o con orari prolungati ed aperture straordinarie.

I musei gratuiti

In occasione dell’iniziativa saranno aperti il Complesso monumentale del Castello e parco di Racconigi a Cuneo, il Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglié a Torino, i Musei Reali di Torino (l’Armeria Reale, la Cappella della SS. Sindone , la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità, Palazzo Reale di Torino) Palazzo Carignano e la Villa della Regina. L'ingresso al Museo del Risorgimento di Palazzo Carignano non è compreso mentre per quanto riguarda il Museo di Antichità la domenica è visitabile solo la Manica Nuova con l’esposizione Archeologia a Torino.

I musei del Polo Museale del Piemonte che aderiscono all’iniziativa

Il Polo Museale del Piemonte raccoglie altri cinque musei statali che aderiscono all'iniziativa: il Castello di Moncalieri, il Castello di Serralunga, il Forte di Gavi, l’Abbazia di Vezzolano e l’Abbazia di Fruttuaria

Altre giornate con ingresso gratuito nei musei

La Fondazione Torino Musei permette l'ingresso gratuito il primo martedì del mese non festivo per il Museo d'Arte Orientale e la Galleria d'Arte Moderna. La Fondazione Torino Musei permette l'ingresso gratuito il primo mercoledì del mese non festivo per Palazzo Madama. Il Museo Egizio offre l'ingresso gratuito il giorno del proprio compleanno, presentando un documento di identità, alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna e, fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti alle Biblioteche Civiche Torinesi presentando la tessera e un documento di identità. Ogni anno, nella seconda metà di maggio, la Notte Europea dei Musei offre la possibilità di visitare diversi musei in orario serale a prezzo ridotto o gratuito.