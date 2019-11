La situazione meteo in città

A Torino sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 25mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti occidentali in un contesto anticiclonico favoriscono tempo stabile nella giornata di sabato e in prevalenza soleggiato sulle regioni di Nord Ovest. Farà eccezione qualche residuo addensamento sulle Alpi di confine. Nubi in aumento dalla sera per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Domenica una nuova perturbazione atlantica determina un peggioramento del tempo con piogge e qualche rovescio in transito specie tra mattina e pomeriggio, in attenuazione verso sera.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. Domenica perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 37mm di pioggia.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato cieli grigi o nebbiosi con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 33mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 14,6 µg/m³.