Mario Borghezio, storico esponente della Lega ed ex deputato al Parlamento europeo, avrebbe tentato di impossessarsi di alcuni documenti dell’Archivio di Stato di Torino in maniera illegittima. L’episodio, su cui indagano i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale con il coordinamento del pm Enrica Gabetta, sarebbe avvenuto mercoledì scorso. A quanto riferito da un funzionario, Borghezio, appassionato di storia, avrebbe preso delle carte risalenti alla Seconda guerra mondiale con l'intenzione di portarle a casa. Si tratta di documenti riguardanti le misure di prevenzione dai bombardamenti. Borghezio ha replicato parlando di un "equivoco" e affermando che voleva solo fare delle fotocopie, cosa però che non sarebbe permessa dal regolamento dell'archivio. Quindi è stata disposta una perquisizione a casa dell’ex eurodeputato, effettuata oggi.

Borghezio: "Carte di modestissimo valore"

"In mio possesso non è stato trovato nessun documento originale degli Archivi di Stato, tanto meno dell'Archivio di Torino. Nonostante le complesse e minuziose ricerche effettuate nel mio molto ampio archivio personale", sottolinea Borghezio. "Riconfermo - aggiunge - che i documenti che sono stati oggetto dell'intervento all'interno dell'Archivio di via Piave sono di modestissimo valore, trattandosi di vecchie e consunte carte amministrative del periodo bellico".

Le parole della difesa

Sarebbero state trovate solo alcune fotocopie nel ricco archivio di carte e documenti storici controllato oggi dai carabinieri a Torino nell'abitazione di Borghezio. "A perquisizione ultimata - ribadisce l'avvocato Mauro Anetrini, interpellato dall'ANSA - constatiamo che non è stato rinvenuto nessun documento originale proveniente dall'Archivio di Stato di Torino o da qualsiasi Archivio di altre città".

