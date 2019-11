Torino, cibo scaduto e sporcizia in un ristorante: multato il titolare

Il titolare di un ristorante cinese a Torino, situato in corso Vittorio Emanuele, è stato multato per circa 20mila euro a causa delle condizioni in cui versava il locale, dove, tra l’altro, la polizia ha sequestrato 130 chili di alimenti privi di etichetta, ricoperti di ghiaccio e in cattivo stato di conservazione. Una sanzione di ulteriori 5mila euro è stata comminata a causa delle irregolarità igienico-sanitarie riscontrate nell'attività, dove lavoravano anche due dipendenti in nero. Per motivi di sicurezza è stata anche interrotta la fornitura di gas nel locale. L’operazione è stata eseguita dagli agenti del commissariato Barriera Nizza insieme al Reparto di prevenzione crimine, agli agenti della polizia municipale, agli operatori dell'Asl e dell'ispettorato del lavoro.