Vercelli, minacce alla ex: arrestato. Aveva una spranga e un fucile

Al termine della relazione con la sua ex fidanzata, aveva iniziato a tempestarla di chiamate, anche quando la ragazza si trovava a lavoro in un negozio di Vercelli. Un ragazzo di 26 anni di Robbio, in provincia di Pavia, è stato arrestato dalla polizia della città piemontese con le accuse di minacce gravi, detenzione illegale di arma clandestina, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione, dopo essere stato fermato all'esterno dell'attività in cui lavora la ex: in auto aveva con sé una spranga e un tondino di ferro lungo mezzo metro.

Possedeva anche un fucile

Gli agenti hanno in seguito perquisito anche l’appartamento del 26enne e hanno rinvenuto un fucile a canne mozze calibro 12 con la matricola abrasa, numerose cartucce a pallettoni, una mazza da baseball e una spada katana lunga 90 centimetri.