Arrestato a Vercelli un presunto stalker di 26 anni a cui è stato sequestrato un fucile a canne mozze che aveva in casa illegalmente. Il 26enne ha minacciato telefonicamente la sua ex compagna, chiedendo spiegazioni sul motivo della fine della relazione e affermando di volerla aspettare fuori dal posto di lavoro per parlarle. La donna, impiegata in un negozio cittadino, dopo aver ricevuto la telefonata intimidatoria ha avvertito la polizia. Gli agenti hanno intercettato il giovane a pochi metri dall'esercizio commerciale e hanno trovato nella sua auto un tondino di ferro di 50 centimetri, nascosto sotto al tappetino.

La perquisizione in casa

In una successiva perquisizione nella casa del 26enne gli agenti hanno trovato un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, numerose cartucce, una katana di 90 centimetri con lama affilata e una mazza da baseball. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma clandestina ed è indagato per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ricettazione e minacce gravi.