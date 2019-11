Meteo a Torino: le previsioni del 28 novembre

La situazione meteo in città

A Torino tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Subentrano correnti occidentali più stabili, garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata fatta eccezione per banchi di nebbia anche diffusi al primo mattino sulle pianure piemontesi. Maggiori addensamenti sullo spezzino e lungo le Alpi occidentali con qualche fenomeno sui crinali, specie valdostani. Clima non freddo, con temperature diurne sui 12-14°C in Valpadana, fino a 16-17°C in Liguria. Mar ligure mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,6 µg/m³.