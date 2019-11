Un senegalese di 23 anni, dopo una rissa con alcuni connazionali scoppiata al mercato di piazza Foroni, a Torino, ha aggredito con un bastone arrugginito e un coccio di bottiglia tagliente un agente dei VI comando della polizia municipale, intervenuto per sedare la lite. Il giovane è stato arrestato e verrà processato per direttissima, mentre le altre persone coinvolte nella rissa sono fuggite. Il ragazzo aveva in tasca 15 grammi di hashish. Dai controlli delle forze dell’ordine è emerso che lo scorso 22 novembre il senegalese era finito in manette per spaccio: il giorno seguente, una volta scarcerato, era stato sottoposto all’obbligo di firma.