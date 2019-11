Segnala un'auto sospetta e sventa un furto in casa nel Cuneese

Un cittadino ha segnalato al 112 un'auto sospetta permettendo ai carabinieri di intervenire, compiere un arresto, recuperare una vettura rubata e, probabilmente, di sventare dei furti in abitazione. È avvenuto a Savigliano (Cuneo).

L'arresto

Un uomo, V.P. Albanese di 30 anni, residente a Pioltello (Milano) è stato bloccato a bordo di una Volkswagen Golf risultata rubata pochi giorni prima a Chieri (Torino). Due persone che erano ferme in piedi nei pressi dell'auto sono scappate all'arrivo dei militari.Il fermato in passato era stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata a rapine e furti in abitazione. Sotto un sedile dell'auto è stata trovata una Beretta calibro 635, dei guanti, scaldacollo e berretto, un borsone e una smerigliatrice.