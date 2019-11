La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una veloce perturbazione atlantica transita da Ovest a Est portando un peggioramento specie su Est Piemonte e settori confinali valdostani. Su queste zone precipitazioni diffuse, anche moderate ed in esaurimento serale in concomitanza con l'allontanamento del fronte perturbato. Sulle rimanenti zone fenomeni di debole entità. Temperature in calo. In montagna neve in genere dai 1400-1700m.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.