Un uomo di 55 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava su uno scooter ed è stato per questo sottoposto a un delicato intervento chirurgico avvenuto senza trasfusione di sangue, in quanto testimone di Geova. L'operazione è stata portata a termine con successo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

L'emorragia

Ricoverato inizialmente in un'ospedale della zona, a causa di una frattura scomposta del bacino con un'importante emorragia, il 55enne è stato trasferito al Sant'Andrea dove è stato sottoposto al delicato intervento. L'operazione, non la prima di questo genere in Italia, è stata eseguita senza ricorrere a emotrasfusioni grazie al lavoro dell'equipe anestesiologica dell'Asl e dal team di Ematologia, che hanno applicato i normali protocolli previsti in questi casi. "Questa storia conferma ancora una volta i progressi della chirurgia senza sangue e il valore di un'equipe multidisciplinare, competente, e decisa a rispettare le scelte del paziente in campo terapeutico", il commento della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.