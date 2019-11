Torino, arrestato trafficante di droga: si fingeva tatuatore

E’ stato arrestato a Torino un trafficante di droga che si nascondeva sotto le mentite spoglie di tatuatore. L’uomo, 32enne torinese incensurato, in realtà vendeva al dettaglio lo stupefacente agli spacciatori.

Durante le perquisizioni eseguite in due appartamenti di proprietà del 32enne, in corso Sebastopoli e in via Domodossola, i poliziotti del commissariato San Donato hanno trovato e sequestrato 14 chili di marijuana, cinque lampade, un sistema di areazione per la crescita delle piante, cellulari e oltre 6mila euro. Proseguono le indagini per risalire alla provenienza dello stupefacente e al giro di conoscenze dell'uomo, che agli agenti ha raccontato di essersi inserito nel mercato della droga dopo un viaggio a Tenerife.