Meteo a Torino: le previsioni del 26 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Pochi cambiamenti delle condizioni meteorologiche: si mantiene un flusso di correnti occidentali sulle regioni di Nord-Ovest con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. Tendenza a peggioramento a fine giornata per il sopraggiungere di una nuova perturbazione atlantica che porterà una diffusa copertura nuvolosa. Banchi di nebbia in Valpadana al primo mattino. Clima non freddo. Venti deboli. Mar ligure poco mosso o mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.