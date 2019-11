Meteo a Torino: le previsioni di oggi 25 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, sono previsti 3.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Sul Nordovest è attesa una giornata caratterizzata da residua instabilità, con nubi irregolari anche compatte ad inizio giornata e associate alle ultime piogge sul Piemonte, mentre nel pomeriggio-sera maggiori aperture. Clima mite per il periodo, temperature in ulteriore lieve rialzo e prossime ai 14-15°C in Valpadana, sulla soglia dei 20°C in Liguria dove soffierà una modesta tramontana. Mar ligure poco mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, sono previsti 3.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.