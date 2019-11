La scorsa notte a Torino il controsoffitto di un'aula della scuola dell'infanzia Borgarello è crollato. Per questo motivo stamattina i bambini sono stati rimandati in casa. Sono in corso le verifiche necessarie a mettere in sicurezza l'edificio, dove nei mesi scorsi sono stati compiuti dei lavori al tetto, e a stabilire se il crollo sia stato causato dal maltempo (IL LIVE BLOG - IL MALTEMPO IN PIEMONTE) degli ultimi giorni.