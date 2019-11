Nascondeva armi ed esplosivi in casa: arrestato 58enne nel Torinese

Custodiva in casa armi ed esplosivi per questo un elettricista italiano di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri. Nella sua abitazione a Varisella (Torino), i militari hanno sequestrato un revolver, una pistola a quattro canne, una carabina ad aria compressa, 254 cartucce di diverso calibro, due petardi artigianali privi di marca, tre petardi professionali, di cui due black thunder e un razzo arcobaleno la cui vendita e utilizzo è consentito solo a chi possiede l'abilitazione. Le armi saranno inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate per commettere reati. La perquisizione è stata disposta dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, per contrastare la detenzione illegittima di armi.