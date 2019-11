Un 23enne pakistano è stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri con l’accusa di tentata violenza sessuale. Il giovane avrebbe cercato di abusare di una studentessa Erasmus polacca di 24 anni all’interno del bagno di un bar nel quartiere Aurora, a Torino. I clienti del locale, allertati dalle urla della ragazza, hanno dato l’allarme.

La ricostruzione degli eventi

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Il 23enne pakistano, in compagnia di un suo amico connazionale, avrebbe avvicinato la studentessa Erasmus a una fermata del bus, offrendosi di accompagnarla per un tratto di strada con la scusa dello sciopero dei trasporti. La ragazza si sarebbe resa conto di come le intenzioni dei giovani fossero altre, ma visto l'orario e la scarsa conoscenza della lingua italiana, avrebbe deciso di accettare la proposta.

La giovane avrebbe poi acconsentito a effettuare una sosta in un bar e, una volta all’interno del locale, si è recata in bagno. Il 23enne, a quel punto, l’avrebbe seguita e avrebbe tentato di abusare di lei.