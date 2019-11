Meteo a Torino: le previsioni di oggi 22 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un flusso di correnti instabili sud-occidentali determina una giornata con tempo perturbato su VDA, Piemonte e Liguria dove sono attese diffuse precipitazioni, a tratti anche moderate sulle zone più esposte a ridosso dei monti. Quota neve in genere sui 1100-1300m di quota. Poche le variazioni di temperatura, scarsa escursione tra i valori minimi e massimi. Mar ligure tra poco mosso e mosso.

La situazione meteo a Verbania

A Verbania cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 36mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.