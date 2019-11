Intorno alle 10 di questa mattina si è consumata una tragedia in via Casale, all’altezza dell’incrocio con via Mezzaluna, a San Mauro Torinese (in provincia di Torino). Una Fiat Panda è uscita fuori strada e si è schiantata contro il muro di un’abitazione. La donna al volante è morta in seguito all’impatto. È possibile che la vittima sia stata colta da un malore mentre era alla guida della vettura. I carabinieri della compagnia di Chivasso (nel Torinese) stanno indagando in queste ore sulla dinamica degli eventi.