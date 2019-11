Tortona, nasconde la droga tra le scatole di cibo per cani: arrestato

Oltre 10 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia stradale in servizio sull'autostrada A21. La droga era nascosta nel bagagliaio di una Jeep Renegade, fermata vicino all'autogrill di Tortona, in mezzo a numerose confezioni di cibo per cani. L'uomo al volante dell'auto, un 31enne della provincia di Cuneo, è stato arrestato per possesso a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini proseguono per stabilire la provenienza della marijuana.