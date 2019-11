Scoperto canile fatiscente nel Torinese: proprietario denunciato

I carabinieri hanno scoperto a Mathi (in provincia di Torino) un canile fatiscente in un terreno privato di circa 20mila metri quadrati in cui 32 animali, stipati in coppie all’interno di alcuni box, vivevano in un ambiente umido e maleodorante tra escrementi e rifiuti. L’area, nella quale era stata anche realizzata una discarica a cielo aperto di inerti derivati da lavori edili, è stata posta sotto sequestro. Il proprietario, un imprenditore agricolo di 51 anni, è stato denunciato.

Le indagini

Le indagini sono scaturite in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che lamentavano un forte odore nauseante provenire dallo stabile, utilizzato come pensione per cani. Gli animali sono stati affidati in custodia temporanea all’imprenditore sino a quando, grazie alla lettura del microchip, verranno identificati i legittimi proprietari.