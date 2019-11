Meteo a Torino: le previsioni del 21 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Proseguono condizioni atmosferiche improntate a nubi e piogge, che saranno diffuse sul Nordovest ma generalmente deboli e a carattere intermittente. Neve sulle Alpi ma da quote intorno i 1400-1500m. Clima non freddo per il periodo, con temperature diurne prossime ai 10-12°C, minime notturne in Valpadana sui 7-8°C. Ventilazione debole ovunque, specie in Valpadana. Mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14 µg/m³.