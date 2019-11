Tampona tir fermo in una piazzola nell'Alessandrino, morto camionista

Nell'Alessandrino un camionista, D.B. di 63 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla diramazione Predosa-Bettole che collega la A26 Genova-Gravellona alla A7 Milano-Genova. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Belforte Monferrato, la vittima avrebbe tamponato un mezzo pesante fermo in una piazzola in direzione del bivio per Milano, dopo l'uscita di Novi Ligure. L'altro autista è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale di Alessandria. Sul posto anche i vigili del fuoco.