Due operai edili di 31 e 44 anni sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il 31enne è stato trasportato all’ospedale cittadino Santa Croce, dove si trova ricoverato. Il 44enne è stato invece trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove i sanitari stanno valutando in queste ore se sottoporlo o meno a un intervento chirurgico.

La ricostruzione dei fatti

La coppia stava installando un portone di metallo all’interno di un capannone della Seat. Secondo una prima ricostruzione, i dipendenti sarebbero caduti da un’altezza di circa quattro metri a causa di una manovra errata del muletto impegnato sul cantiere. I tecnici dello Spresal e i carabinieri sono intervenuti per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e per verificare le eventuali responsabilità della vicenda.