Torino, da dicembre via a servizio monopattini elettrici in sharing

Dopo Milano, i monopattini elettrici in sharing arrivano anche a Torino. Il servizio di noleggio dovrebbe prendere il via nel capoluogo piemontese nei primi giorni di dicembre, una volta terminate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti alle aziende che hanno risposto alla manifestazione d’interesse. Ad annunciarlo, nonostante tutte le polemiche delle ultime settimane relative a questi mezzi, è stata l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, che ha anche ventilato l’ipotesi di proporre corsi di guida sicura dei monopattini elettrici, come avviene già per gli scooter in sharing, in collaborazione con la polizia municipale.

Sette aziende interessate

Sono sette le aziende che hanno risposto alla manifestazione d’interesse per il servizio, ciascuna delle quali metterebbe a disposizione 500 monopattini, ma con sistemi di gestione diversi. Fra questi, anche la possibilità per l'utente di portare a casa la sera uno o più monopattini per effettuare la ricarica ottenendo in cambio delle agevolazioni o dei punti.

Il bike sharing

Novità anche per quanto riguarda il bike sharing: è stata infatti presentata un’offerta di gestione del servizio, che potrebbe portare a Torino mille biciclette a pedalata assistita.

Le polemiche

Nelle scorse settimane si è discusso non poco intorno alle multe salatissime contestate a fine ottobre ad alcune persone che circolavano tra le vie di Torino a bordo di un monopattino elettrico e alla poca chiarezza sui requisiti necessari per poter utilizzare questi veicoli in città. Le sanzioni in alcuni casi hanno superato i mille euro. Le aspre polemiche che sono scaturite in seguito a questi episodi hanno addirittura spinto il comandante della polizia municipale a rassegnare le proprie dimissioni.